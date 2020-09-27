Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании. Не считают нужным это делать только 14% респондентов.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Не считают нужным это делать только 14% респондентов. Остальные же называют иные цели сбережений. Так, половина опрошенных заявили, что откладывать деньги необходимо только на черный день, на случай непредвиденных обстоятельств.
Ведомостивчера в 16:29
Подробнее о событии
EastRussia

Россияне стали откладывать больше денег из-за пандемии

EastRussia21:00
Ридус

Стало известно, как коронакризис повлиял на отношение россиян к сбережениям

Ридус03:48
Регион online

Жители России стали откладывать больше денег из-за коронавируса

Регион online00:07
Primpress.ru

COVID–19 поменял отношение россиян к сбережениям

Primpress.ru22:27
Версия-Саратов

Из-за пандемии россияне захотели больше откладывать на пенсию

Версия-Саратов04:50
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Ведомостивчера в 16:29
iReactor

Процент от зарплаты и грамотные инвестиции: как увеличить свой капитал

iReactorвчера в 06:22

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Известия06:28
168

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
2,1K

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
24

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
12

Абрамченко рассказала о «генеральной уборке страны»

По словам вице-премьера, уже сформулированы конкретные мероприятия по достижению национальной цели развития РФ, согласно которой на сортировку должно отправляться 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), производимых обществом.
Будущее России. Национальные проекты06:50