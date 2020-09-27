Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям
Примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании. Не считают нужным это делать только 14% респондентов.В источнике
С чего всё началось
Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям
Не считают нужным это делать только 14% респондентов. Остальные же называют иные цели сбережений. Так, половина опрошенных заявили, что откладывать деньги необходимо только на черный день, на случай непредвиденных обстоятельств.
Ведомостивчера в 16:29
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