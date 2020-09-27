iReactor 6

Примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании. Не считают нужным это делать только 14% респондентов.