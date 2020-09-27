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Ведомости
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Примерно 40% россиян считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании. Не считают нужным это делать только 14% респондентов.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Не считают нужным это делать только 14% респондентов. Остальные же называют иные цели сбережений. Так, половина опрошенных заявили, что откладывать деньги необходимо только на черный день, на случай непредвиденных обстоятельств.
Ведомостивчера в 16:29
Подробнее о событии
Версия-Саратов

Из-за пандемии россияне захотели больше откладывать на пенсию

Версия-Саратов04:50
Ридус

Стало известно, как коронакризис повлиял на отношение россиян к сбережениям

Ридус03:48
iReactor

Процент от зарплаты и грамотные инвестиции: как увеличить свой капитал

iReactorвчера в 06:22
Primpress.ru

COVID–19 поменял отношение россиян к сбережениям

Primpress.ru22:27
EastRussia

Россияне стали откладывать больше денег из-за пандемии

EastRussia21:00
Ведомости

Пандемия меняет отношение россиян к сбережениям

Ведомостивчера в 16:29
Регион online

Жители России стали откладывать больше денег из-за коронавируса

Регион online00:07

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха
ФАНвчера в 00:16
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Россиян предупредили об аномальной погоде зимой

Зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями по всей России, следует из "Вероятностного прогноза температурного режима в России в отопительный период с октября по март", опубликованного на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru04:50
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План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфакс04:11
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Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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