Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости 

Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО

По оценкам ЦБ, отношение страховых выплат к страховым премиям по России за год стабилизировалось на уровне 64,8%. Но в ряде регионов (Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике, Севастополе, Приморском и Ставропольском краях) оно в полтора и более раз выше.В источнике
Подробнее о событии
Deita.ru

Центробанк заявил о росте мошенничества с ОСАГО

Deita.ru03:15
URA.Ru

Центробанк заявил о росте мошенничества с ОСАГО в пандемию

URA.Ru21:00
Саминвестор

Список регионов с высоким уровнем мошенничества с ОСАГО не изменился

Саминвесторвчера в 06:15
Ведомости

Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО

Ведомостивчера в 16:34
Финансовая газета

ЦБ: в Москве, Ульяновской и Ивановской области снизился уровень мошенничества с ОСАГО

Финансовая газетавчера в 06:25
Коммерсантъ

Пандемия активизировала «красные зоны» ОСАГО

Коммерсантъ18:03
ПРАЙМ

Названы регионы с самым низким риском мошенничества в ОСАГО

ПРАЙМвчера в 06:03

В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19

Участникам пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали колоть второй компонент препарата "Спутник V". Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вторую прививку уже сделали шесть человек, планируется, что в среду вторую прививку получат около 20 человек.
В Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19
Вести.Ru03:01
146

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
157

«Карта "Мир" — это звучит гордо! Или нет?»: молодая мама о плюсах и минусах обязаловки для пособий

Несколько месяцев федеральные власти настойчиво предлагали оформить карту «Мир», ведь с 1 октября все пособия и пенсии должны приходить только на нее.
Новости Архангельска 29.ru01:50

«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомостивчера в 07:13
43

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
186