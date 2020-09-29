Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО
По оценкам ЦБ, отношение страховых выплат к страховым премиям по России за год стабилизировалось на уровне 64,8%. Но в ряде регионов (Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике, Севастополе, Приморском и Ставропольском краях) оно в полтора и более раз выше.В источнике
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ЦБ: в Москве, Ульяновской и Ивановской области снизился уровень мошенничества с ОСАГО
Финансовая газетавчера в 06:25