По оценкам ЦБ, отношение страховых выплат к страховым премиям по России за год стабилизировалось на уровне 64,8%. Но в ряде регионов (Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике, Севастополе, Приморском и Ставропольском краях) оно в полтора и более раз выше.