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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

Эхо Москвы02:33
News.ru

Число абонентов домашнего Интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

News.ru01:53
iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
Народные новости

Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

Народные новости00:29
Экономика сегодня

Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

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ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Коммерсантъ18:30

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газета06:39
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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