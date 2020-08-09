Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров
По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.В источнике
С чего всё началось
Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров
Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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