Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров
Несмотря на рост числа новых пользователей, операторам сложно обеспечить качественный прирост выручки, признает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.В источнике
С чего всё началось
Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров
Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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