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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

Эхо Москвы02:33
ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
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Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

Экономика сегодня00:46
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Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

Народные новости00:29
iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
News.ru

Число абонентов домашнего Интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

News.ru01:53
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Коммерсантъ18:30

«Эффект Вагнера»: Лукашенко победил в пользу Москвы

Прогнозируемая победа на президентских выборах в Белоруссии Александра Лукашенко (предварительный подсчёт голосов составляет более 70 процентов в его пользу), не менее предсказуемо повлекла за собой волну протестных действий в Минске и ряде других городов.
Свободная Пресса01:09
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
96

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
28

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47

Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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Дюков отговорил главу судейского комитета Хачатурянца от ухода

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил главу судейского комитета Ашота Хачатурянца от ухода после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", передает "РБК-Спорт".
Газета.Ru18:50

Школы Ростовской области смогут принимать детей с 1 сентября

Если в оставшиеся недели до Дня знаний эпидсидуация по ковиду резко не ухудшится, школы, учреждения высшего и среднего профессионального образования начнут новый учебный год в традиционном очном режиме.
Kursk.com8 августа в 11:24
53

В Совбезе РФ заявили об «удушающей» политике США в отношении Европы

Замсекретаря Совбеза РФ добавил, что Соединённые Штаты, для того чтобы показать странам Евросоюза свое превосходство, уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу.
REGNUM01:38
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