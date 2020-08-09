Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.