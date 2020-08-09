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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
News.ru

Число абонентов домашнего Интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

News.ru01:53
Экономика сегодня

Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

Экономика сегодня00:46
Народные новости

Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

Народные новости00:29
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

Эхо Москвы02:33
ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Коммерсантъ18:30

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
8

Сергей Семак: «Спартак» может побороться за Лигу Чемпионов

В 1 туре Тинькофф РПЛ московский «Спартак» сыграл вничью с футбольным клубом «Сочи» со счётом 2:2. Василий Казарцев, обслуживающий данную встречу, поставил два сомнительных пенальти в ворота красно-белых.
Честный рейтинг букмекеров04:56

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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В штабе Тихановской заявили о готовности к длительным протестам

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
REGNUM04:48
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Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
18

Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Вести.Ruвчера в 12:48
26

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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