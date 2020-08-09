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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

По оценке «ТМТ Консалтинга», прирост во втором квартале составил 270 тыс. абонентов, выручка же рынка сократилась на 2% в связи с действием различных акций и спецпредложений, а также в связи с тем, что ведущие операторы предоставляли пользователям доступ при нулевом балансе.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

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Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

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Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

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News.ru

Число абонентов домашнего интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

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ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
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Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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«Ротор» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак испортят волгоградцам возвращение в РПЛ

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Ротор» — «Зенит» (11.08.2020) Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России.
Чемпионат02:15

Дипломаты уточняют, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

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Взгляд.ру01:52

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Интерфаксвчера в 04:25
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Кравчук на переговорах по Донбассу «обозначит красные линии, как делал в 1991 на беловежской встрече»

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Военное обозрение01:37