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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Несмотря на рост числа новых пользователей, операторам сложно обеспечить качественный прирост выручки, признает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ18:30
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Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: На фоне пандемии в России почти на 300 тысяч выросло число абонентов домашнего интернета

Эхо Москвы02:33
Народные новости

Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

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Экономика сегодня

Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

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News.ru

Число абонентов домашнего Интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

News.ru01:53
iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Коммерсантъ18:30

Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»

Милиция и белорусская оппозиция © Homoatrox "По словам главы государства, правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера", — говорится в сообщении журналистов агентства.
Лукашенко о подавлении протестов в Белоруссии: «Действовали мягко»
REGNUM08:02
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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На берегу Каспийского моря начал свою работу международный фестиваль

Пятнадцать народных художественных промыслов из российских регионов и одиннадцать мастеров, которые представляют дагестанские старинные народные промыслы, уже познакомили публику со своим уникальным искусством.
Evo-rus.com02:26
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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Рогозин: желающие «улететь куда-то» не пройдут тест для полета на луну

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.
РИА Новости04:48
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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