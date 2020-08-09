Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

На фоне режима самоизоляции из-за коронавируса число абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала выросло на 290 тыс. и достигло 33,79 млн (в первом квартале рост составлял 190 тыс.), следует из отчета агентства TelecomDaily, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Коммерсантъ18:30
Народные новости

Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

Народные новости00:29
iReactor

Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

ТАСС22:19
Экономика сегодня

Коронавирус увеличил число абонентов домашнего интернета в России

Экономика сегодня00:46

Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ01:23

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
92

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
207

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
333

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
8

Минобороны России раскрыло условия нанесения ядерного удара

«Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия», говорится в документе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», который опубликовала газета «Красная звезда».
Евразия.Эксперт7 августа в 04:42
1,7K