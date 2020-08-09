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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров Самоизоляция россиян помогла росту рынка проводного интернета, увеличившегося во втором квартале на 290 тыс. домохозяйств, подсчитали в TelecomDaily.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

На фоне режима самоизоляции из-за коронавируса число абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала выросло на 290 тыс. и достигло 33,79 млн (в первом квартале рост составлял 190 тыс.), следует из отчета агентства TelecomDaily, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30
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Более 290 тысяч россиян подключили домашний интернет во время пандемии

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Пандемия коронавируса поспособствовала росту абонентской базы провайдеров

iReactor00:26
ТАСС

«Ъ»: число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

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Пандемия помогла росту абонентской базы провайдеров

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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

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РИА Новостивчера в 14:15
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Интерфаксвчера в 14:00
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РИА Новостивчера в 05:24
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Юг Сибири00:03

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Российская газета23:41
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