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REGNUM
REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00
Эхо Москвы

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы21:08
Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Телеканал 360°19:29
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новостивчера в 08:31
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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Авиакомпания вернула чартерные полеты в Турцию из Красноярска

Авиакомпания Azur air запустила полетные программы к черному морю из 10 регионов России, пассажиры из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска, Сургута, Тюмени, Самары и Уфы будут лететь через Ростов-на-Дону.
НГС24вчера в 06:49

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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ТОФ впервые десантировал парашютистов на Командорские острова

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 07:36 — REGNUM На Командорские острова, расположенные к востоку от Камчатки, в рамках учений впервые были десантированы парашютисты — морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ).
REGNUM00:36
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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