ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.