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REGNUM
REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
РБК17:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Прибыль российского бизнеса минувшей весной из-за пандемии коронавируса достигла минимума за 16 лет

Эхо Москвы04:03
REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

REGNUM01:32
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
РИА Новости22:25
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Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45
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Выход со станции «Театральная» в Петербурге перенесут с площади

Вчера, 11 августа, после подписания соглашения о создании «Почтового квартала» худрук Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, что выход с новой станции метро «Театральная» изуродует облик площади, а также уничтожит здания театра и Консерватории, которым грозит разрушение.
RuNews24.ru03:58
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СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12
7

ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Взгляд.рувчера в 13:53
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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