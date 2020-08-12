Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Смотрите также
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
В Бресте милиция открывала огонь на поражение
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение 14 дней
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
ВТБ снизил первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Актер Иван Стебунов описал несколько дней Михаила Ефремова до ДТП
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса на Украине
Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения» Белоруссии
Kia представила обновленную модель Stinger
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Глюкоза объяснила свое заявление о Крыме
В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся
Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%
В Бресте милиция открывала огонь на поражение
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Адвокат Ефремова заявил об инсульте у актера
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Kia представила обновленную модель Stinger
Глюкоза объяснила свое заявление о Крыме
Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
РБК17:00
Подробнее о событии