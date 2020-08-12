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REGNUM
REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

REGNUM01:32
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
Эхо Москвы

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы21:08
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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