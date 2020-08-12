Россиянам с детьми до 16 лет могут продлить выплату пособий в августе

Напомним, что субсидии в размере 10 тыс рублей на каждого ребенка в семье от 3 до 16 лет были назначены в период пандемии для поддержания семей, в которых родители лишились регулярного заработка.