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REGNUM
REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
РБК17:00
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Коммерсантъ

Аналитики сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

Коммерсантъ21:59
REGNUM

Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России

REGNUM01:32
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
Эхо Москвы

Прибыль российского бизнеса минувшей весной из-за пандемии коронавируса достигла минимума за 16 лет

Эхо Москвы04:03
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00

Россиянам с детьми до 16 лет могут продлить выплату пособий в августе

Напомним, что субсидии в размере 10 тыс рублей на каждого ребенка в семье от 3 до 16 лет были назначены в период пандемии для поддержания семей, в которых родители лишились регулярного заработка.
Live24вчера в 05:04
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На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписали из больниц в связи с выздоровлением 70 человек, об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг03:47
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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