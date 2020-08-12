Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Москва, 12 августа 2020, 08:32 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
РБК17:00
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