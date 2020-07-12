Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли, утверждают аналитики Data Insight в отчете, с которым ознакомился РБК. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с НДС).

с чего всё началось

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитиков Data Insight. В отчете сказано, что текущая ситуация ускорит динамику роста интернет-торговли в России.

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