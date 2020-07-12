Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли, утверждают аналитики Data Insight в отчете, с которым ознакомился РБК. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с НДС).

с чего всё началось

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитиков Data Insight. В отчете сказано, что текущая ситуация ускорит динамику роста интернет-торговли в России.

Политика Трампа уличили в желании продать территорию США Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году.

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства. 58

Экономика Платить «налог для богатых» придется обычным россиянам Говоря о наследуемой недвижимости, следует учесть, что наследникам придется оплатить налог только в том случае, если они решат продать ее ранее, чем пройдет три года после их вступления в наследство.

Общество Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов. 156

Общество Почти 400 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки В Москве за последние сутки выздоровели еще 394 пациента после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник. 557

Общество Высокинский назначил нового главу Октябрьского района Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового главу Октябрьского района. Этот пост занял Игорь Костенко.

Здоровье Мэрия Краснодара частично ушла на удаленную работу из-за коронавируса Часть подразделений мэрии Краснодара перевели на удаленную работу из-за выявленного коронавируса у представителей ГорДумы, рассказал глава Краснодара Евгений Первышов на еженедельном аппаратном совещании.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору. 158

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Политика СМИ назвали возможных кандидатов на замену Фургалу Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может покинуть пост до четверга. 8