Экономика

РБКРБКПандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
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с чего всё началось

Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

Пандемия коронавируса увеличит динамику роста российской интернет-торговли, утверждают аналитики Data Insight в отчете, с которым ознакомился РБК. С 2019 по 2024 год среднегодовой темп его роста составит 33,2%, за пять лет объем продаж товаров в онлайне вырастет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. (с НДС).
РБК03:00

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Коронавирус ускорит темпы роста российской онлайн-торговли

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Пандемия положительно сказалась на темпах роста онлайн-торговли

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Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли

РБК03:00
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Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

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Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК 09:31
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

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Газета.Ru вчера в 18:32
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Армия и оружие

На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

Коммерсантъ 10:12
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.
Lenta.ru 09:11
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Политика

Президент Турции назвал превращение собора Софии в мечеть волей народа

Президент Турции Тайип Эрдоган официально заявил, что другие государства не могут повлиять на решение Анкары о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Невские Новости вчера в 11:46
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Культура

Стас Михайлов прервал свое выступление и промок из-за Лукашенко

RuNews24.ru 09:52
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Происшествия

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Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
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Технологии

11 фотоаппаратов Fujifilm теперь можно превратить в веб-камеру для Apple Mac

Для начала использования фотоаппаратов Fujifilm в качестве веб-камеры нужно лишь загрузить и установить новую прошивку, а также программу, подключить камеру к ПК или Mac с помощью USB-кабеля и изменить источник видео в приложении, которое используется для видеоконференций.
3DNews 10 июля в 17:25
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
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Политика

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников

Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru вчера в 10:23
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Киберспорт

Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам

Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
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Политика

Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем

Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».
REGNUM 09:11
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулеза Минздрав зафиксировал в Ненецком АО (4,6 случая на 100 тысяч человек), а также в Белгородской (14,2) и Вологодской (14,9) областях.
РИА Новости 02:05
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Шоу-бизнес

Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой

RuNews24.ru вчера в 16:23
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Здоровье

На Алтае запретили охотиться на сурков из-за вспышки бубонной чумы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на границе с Россией зафиксированы факты заражения людей бубонной чумой, пишет ТАСС.Медведев уточнил, что вспышка опасного заболевания произошла в Монголии и на севере Китая.
Алтайская правда 00:52
Шоу-бизнес

Балмашева вышла замуж за пасынка, от которого забеременела

История Марины Балмашевой, закрутившей роман с 20-летним пасынком, скандализировала всю Россию.
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Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
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Общество

Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
Коммерсантъ вчера в 19:31
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