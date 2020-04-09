7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд: в городе скончался 731 зараженный человек. Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.

Пандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности

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Наука Миграции древних людей изменили ландшафт Земли Первое, что заметили учёные, сравнивая сроки значительных миграций с изменениями растительности, что самые ранние сельскохозяйственные сообщества, которые обрабатывали землю, оказали удивительно небольшое влияние на экологию, несмотря на достаточное количество «технологий».

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Происшествия Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.

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