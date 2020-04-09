Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuПандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности

7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд: в городе скончался 731 зараженный человек. Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.
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В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

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В штате Нью-Йорк произошел рекордный скачок смертей зараженных коронавирусом

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В штате Нью-Йорк произошёл рекордный скачок смертей из-за COVID-19

Говорит Москвавчера в 13:36

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

РИА Новостивчера в 11:39
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Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
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В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
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Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
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Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

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Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
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В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

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ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
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Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv вчера в 04:28
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
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В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Общество

Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Life.ru вчера в 16:48
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Наука

Миграции древних людей изменили ландшафт Земли

Первое, что заметили учёные, сравнивая сроки значительных миграций с изменениями растительности, что самые ранние сельскохозяйственные сообщества, которые обрабатывали землю, оказали удивительно небольшое влияние на экологию, несмотря на достаточное количество «технологий».
Популярная механика вчера в 08:01
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Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 06 апреля в 02:45
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 06 апреля в 01:58
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

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Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
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Общество

Власти Китая открыли выезд из Уханя

С 28 марта в Ухане возобновили железнодорожное сообщение на въезд в город, с 8 апреля откроют на выезд, также частично возобновят авиасообщение.
Взгляд.ру вчера в 12:24
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
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Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
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Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
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Госпитализирован легендарный игрок «Тоттенхэма» Джимми Гривз

Легендарный нападающий лондонских «Тоттенхэма» и «Челси» Джимми Гривз попал в больницу. Причина госпитализации на данный момент неизвестна.
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Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
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Общество

Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ

Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Коммерсантъ вчера в 04:59
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Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
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Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных

Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
ТАСС вчера в 15:36
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