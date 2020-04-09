Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuПандемия: в Нью-Йорке поставлен суточный рекорд по смертности

7 апреля в Нью-Йорке (США) коронавирусом был установлен очередной трагический рекорд: в городе скончался 731 зараженный человек. Об этом сообщил Эндрю Куомо, губернатор штата.
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В штате Нью-Йорк произошел рекордный скачок смертей зараженных коронавирусом

ТАССвчера в 14:09

В штате Нью-Йорк произошёл рекордный скачок смертей из-за COVID-19

Говорит Москвавчера в 13:36

Нью-Йорк обновил антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 за сутки

Известиявчера в 13:24

Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Взгляд.рувчера в 13:35

В штате Нью-Йорк произошёл значительный прирост жертв COVID-19

RT на русскомвчера в 13:23

Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

News.ruвчера в 13:15

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

РИА Новостивчера в 11:39
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

Скворцова: Россия идет по благоприятному сценарию с коронавирусом

Экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что ситуация с коронавирусом в России пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом

COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Atas.info 00:07
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС вчера в 15:20
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Новейший самолет удостоился почетного названия "жемчужина российской авиации".
Российская газета вчера в 11:01
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском вчера в 00:16
Общество

Российские врачи стали принимать больных в полевом госпитале в Бергамо

News.ru вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Здоровье

Во Владимирской области подтверждено 7 новых случаев коронавируса

За последние сутки во Владимирской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод вчера в 05:08
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru вчера в 06:43
Хоккей

Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 06 апреля в 15:12
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM вчера в 10:06
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
ТАСС вчера в 16:40
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.
REGNUM вчера в 10:48
Происшествия

Сильный ураган в Омске сносил даже балконы

Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
РИА СуперОмск вчера в 22:40
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Газета.Ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы

Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
7Дней.ру вчера в 04:30
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.
Gazeta.SPb 06 апреля в 11:23
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