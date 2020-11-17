Microsoft не намерена запрещать Bethesda выпускать игры на PlayStation и Nintendo

Microsoft не собирается ограничивать Bethesda в выборе платформ для будущих релизов компании, однако корпорация рассчитывает, что на консолях Xbox эти игры будут либо выходить раньше, либо там будут их лучшие версии.