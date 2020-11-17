Пандемия заставила ОПЕК+ снова задуматься о пересмотре параметров сделки: СМИ
Согласно условиям сделки, заключенной в апреле, ОПЕК+ должна увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки с января, что составляет около 2% мирового потребления. Но слабый уровень потребления заставил ряд членом ОПЕК+ рассмотреть возможность отсрочки повышения уровня добычи.В источнике
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JTC ОПЕК+ ждет дефицита при продлении действующих ограничений на нефтедобычу
OilCapital.ruвчера в 08:03
Большинство стран-участниц ОПЕК+ согласны на продление сокращений в нефтедобычи
Агентство нефтегазовой информациивчера в 22:40
На заседании ОПЕК+ 17 ноября будут предложены квоты на добычу нефти
ИА Красная Весна16 ноября в 09:45