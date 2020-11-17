Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Центр энергетической экспертизы
Центр энергетической экспертизы

Пандемия заставила ОПЕК+ снова задуматься о пересмотре параметров сделки: СМИ

Profinance.ru
Kadara.ru
The Moscow Post
Нефтегазовая вертикаль
Росбалт
Вестник Кавказа
Экономика сегодня
ФАН
ГЛАС.RU
Московский Комсомолец
OilCapital.ru
Коммерсантъ
Согласно условиям сделки, заключенной в апреле, ОПЕК+ должна увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки с января, что составляет около 2% мирового потребления. Но слабый уровень потребления заставил ряд членом ОПЕК+ рассмотреть возможность отсрочки повышения уровня добычи.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного

Интерфакс16:45
Коммерсантъ

ОПЕК+ не может определиться

Коммерсантъвчера в 12:50
ТАСС

Министры мониторинга ОПЕК+ рассмотрят четыре сценария развития рынка нефти в 2021 году

ТАССвчера в 08:58
OilCapital.ru

JTC ОПЕК+ ждет дефицита при продлении действующих ограничений на нефтедобычу

OilCapital.ruвчера в 08:03
Агентство нефтегазовой информации

Большинство стран-участниц ОПЕК+ согласны на продление сокращений в нефтедобычи

Агентство нефтегазовой информациивчера в 22:40
Profinance.ru

Группа ОПЕК+ предлагает отложить повышение добычи на 3 или 6 месяцев

Profinance.ru16 ноября в 12:46
ИА Красная Весна

На заседании ОПЕК+ 17 ноября будут предложены квоты на добычу нефти

ИА Красная Весна16 ноября в 09:45

Госдума одобрила в I чтении увеличение срока бюджетного кредита для региона РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата не позднее 1 декабря.
ТАССвчера в 07:54

Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом

В Ульяновской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом у медицинского сотрудника, который сделал прививку вакциной «Спутник V». Препарат поступил в регион в сентябре из федерального центра.
Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом
Kazanfirst.ruвчера в 02:22

Джикия: «Надеюсь, Жирков и дальше будет вызываться в сборную России»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением об игре партнёра по команде Юрия Жиркова, для которого матч 6-го тура Лиги Наций УЕФА со сборной Сербии может стать 100-м в футболке национальной команды.
Soccer.ruвчера в 09:44

Путин: в Карабахе совместное с Турцией патрулирование не требуется

Москва, 17 ноября 2020, 21:27 — REGNUM Организация российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху не подразумевает совместного патрулирования как в Сирии, сообщил 17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
REGNUMвчера в 13:27

В Германии задержали троих подозреваемых в прошлогоднем ограблении музея в Дрездене

Во вторник немецкая полиция провела масштабную операцию в Берлине, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых в прошлогоднем ограблении дрезденского музея «Зеленые своды» — одной из крупнейших сокровищниц Европы.
Коммерсантъвчера в 09:20

Причиной провала запуска ракеты Vega мог стать украинский двигатель

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту, стартовавшая с космодрома Куру (Французская Гвиана), не смогла завершить запланированную миссию, так как после старта отклонилась от траектории.
Евразия Dailyвчера в 02:53

Тренера сборной Германии по футболу не уволят после разгрома от испанцев

Технический директор Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф заявил, что главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев сохранит свой пост и после поражения его команды с разгромным счётом 0:6 от команды Испании.
REGNUM19:59

Microsoft не намерена запрещать Bethesda выпускать игры на PlayStation и Nintendo

Microsoft не собирается ограничивать Bethesda в выборе платформ для будущих релизов компании, однако корпорация рассчитывает, что на консолях Xbox эти игры будут либо выходить раньше, либо там будут их лучшие версии.
Игромания.ру16 ноября в 12:14

Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири

В новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, происходят некоторые изменения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Газета.Ruвчера в 06:36

Артист Хабаровского музыкального театра стал лауреатом Международного конкурса

Ранее Никита Туранов окончил Томский музыкальный колледж им. Э.Денисова (2013 год, «Вокальное искусство», класс С. Кравченко) и программу бакалавриата в Хабаровском государственном институте культуры (2017 год, «Вокальное искусство», класс Э. Саниевской).
Transsibinfo20:03

Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,4%

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками после ралли, подогретого в начале недели новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,4%, индекс МосБиржи почти не изменился.
Интерфаксвчера в 02:28

Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа из-за выборов в Филадельфии

Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru17:52

Супруга арестованного мэра Томска Ивана Кляйна выбросила в окно 1,3 млрд рублей в подушке

Супруга Кляйна решила избавиться от улик 13 ноября утром в то время, пока оперативники и следователи пытались попасть к нейв квартиру с целью проведения обыска, и звонили в дверь.
МонаВиста16 ноября в 13:33