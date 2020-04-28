Коронавирус
REGNUMПандемию считают серьёзной угрозой менее 60% жителей России
Москва, 29 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Пандемия коронавируса несёт реальную и серьёзную угрозу населению, так считают 56% опрошенных жителей России. Исследование провёл холдинг «Ромир» по заказу Фонда развития гражданского общества, пишут 29 апреля «Ведомости».
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с чего всё началось
Почти две трети россиян (65%) поддержали бы введение жесткого карантина и чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса, и лишь 24% отнеслись бы к таким мерам негативно.Ведомостивчера в 17:00
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Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока-2»
Заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost заявил, что Варшава наложит арест на активы газопровода, если польская компания не получит от «Газпрома» средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу.
Ореанда-Новости вчера в 02:03
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Шойгу рассказал о борьбе с коронавирусом в войсках
Что касается весеннего призыва в армию, то комиссии заработают с 12 мая, а в войска молодых людей начнут отправлять 20 мая.
Вести.Ru 06:33
Футбол
Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал «Крылья Советов» расторгнуть контракт с вратарём Евгением Фроловым из-за его негативных слов о правительстве РФ.
Metaratings 05:09
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Гаджеты
Рассекречен смартфон LG L455DL на платформе MediaTek
В распоряжении сетевых источников оказались изображения и данные о технических характеристиках смартфона LG L455DL, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время.
3DNews 06:03
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Шоу-бизнес
Молодой муж Бабкиной рассказал, когда певицу выпишут из больницы
News.ru вчера в 16:35
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Наука
Ученые назвали лучший материал для самодельной маски
Ученые назвали лучшие материалы для самодельной медицинской маски после проведения ряда исследований.
Вечерняя Москва 04:51
Экономика
Nord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
РИА Новости 06:53
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Национальное Аграрное Агентство вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Сергей Соседов заподозрил инсульт у Аллы Пугачевой
Сергей Соседов заподозрил инсульт у певицы Аллы Пугачёвой.
Актуальные Новости 00:59
Происшествия
Калининградский уголовник метнул нож в полицейского
Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу.
КП - Калининград 06:15
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру 27 апреля в 02:32
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 27 апреля в 21:48
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
Москва, 29 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет.
REGNUM 06:40
Шоу-бизнес
Модель с пышными формами раскрыла секрет удачных фото для Instagram
Американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) раскрыла секрет удачных фотографий для Instagram.
Lenta.ru вчера в 22:21
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com вчера в 05:09
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась «школьным весом»
46-летняя Мария Порошина похвасталась "школьным весом" Актриса стремительно похудела благодаря колоссальным физическим нагрузкам.
Экспресс газета вчера в 14:36
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области.
Lenta.ru 01:43
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12