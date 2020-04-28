Почти две трети россиян (65%) поддержали бы введение жесткого карантина и чрезвычайного положения (ЧП) из-за коронавируса, и лишь 24% отнеслись бы к таким мерам негативно.

с чего всё началось

Москва, 29 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Пандемия коронавируса несёт реальную и серьёзную угрозу населению, так считают 56% опрошенных жителей России. Исследование провёл холдинг «Ромир» по заказу Фонда развития гражданского общества, пишут 29 апреля «Ведомости».

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