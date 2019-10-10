«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском». Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.

с чего всё началось

В доме, рaсположенном по адрecу проспект Вернадского, 24, зарегистрировано 1113 организаций, что втрое больше, чем в небoскребе «Империя» в «Москва-Сити», где оформлено 366 фирм. Эта панельная хрущевка 1962 года постройки включена в программу реновации.

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