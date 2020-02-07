Общество

Misanec.ruMisanec.ruПаника в Димитровграде

Плохо сработала власть, хорошо сработали соцсети. Именно там пошли первые сообщения о радиационном загрязнении на территории НИИАРа и возможных последствиях для Димитровграда.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

РИА Новости вчера в 12:04
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс 01:45
Происшествия

Таиландский стрелок сумел сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом

Газета.Ru 15:46
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru 11:43
Авто

Suzuki представила свой первый купе-внедорожник

Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:34
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 636 человек

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 636 человек, об этом 7 февраля говорится в заявлении Национальной комиссии по здравоохранению страны.
REGNUM вчера в 00:56
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости 16:59
Здоровье

Прилетевших из Китая жителей Петербурга принудительно забирают в больницы на карантин

Туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Китая, помещают в карантин, обещая выпустить через несколько недель.
FreeNews-Volga 08:17
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета 16:45
Кино

Netflix впервые опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Стриминговый сервис Netflix впервые навал фильмы, которые были запрещены к показу в ряде стран.
VSE42.RU вчера в 23:32
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Культура

Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним

Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
Культуромания 01:32
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru 05:03
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Инфорос вчера в 08:27
Происшествия

Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области

Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
ТАСС вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Культуромания 10:21
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Интерфакс 05:18
Общество

На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна

Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
REGNUM 07:39
Политика

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона

Сможет ли Вашингтон потеснить Москву на рынке белорусской энергетики, выясняли «Известия».
Известия 16:02
Технологии

Опубликованы удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

МедиаПоток 07:01
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 03:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак послала Ивана Урганта

Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Paparazzi.ru вчера в 10:42
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Политика

Игоря Ливанова не пустили на Украину

Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Газета.Ru вчера в 10:37
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Происшествия

В Киевской области бывшие полицейские оборудовали нарколабораторию

Служба безопасности Украины ликвидировала в Обухове, Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению синтетических психотропных веществ, созданную экс-правоохранителями.
Новостной фронт 11:16
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Город в Ульяновской области России. Административный центр Мелекесского района, в который не входит, являясь городом областного значения, образует одноимённое муниципальное образование город Димитровград со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
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