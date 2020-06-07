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РИА НовостиРИА НовостиПанин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
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с чего всё началось

Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: друзья артиста выгнали Панина с церемонии прощания

"Лет десять назад подрезал его на машине случайно", - вспомнил Панин последнюю встречу с Кокшеновым. Михаил Кокшеновым тогда подумал, что его преследуют автомобильные мошенники, но Панин извинился и рассыпался в комплиментах таланту артиста. Однако на похоронах Панин устроил скандал.
Комсомольская правда05:25

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Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

РИА Новости11:32

Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: Татьяна Васильева набросилась на потерявшего стыд Панина

Комсомольская правда11:15

На похоронах Михаила Кокшенова случился скандал

Экспресс газета06:50

Панин назвал враньём сообщения о скандале с его участием на похоронах Кокшенова

Говорит Москва10:28

«Раздули опять скандал»: Панина пристыдили за бестактность на похоронах Кокшенова

Телепрограмма09:15

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

StarHit.ru08:04

На похоронах Михаила Кокшенова разразился жуткий скандал

7Дней.ру10:00
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В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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