"Лет десять назад подрезал его на машине случайно", - вспомнил Панин последнюю встречу с Кокшеновым. Михаил Кокшеновым тогда подумал, что его преследуют автомобильные мошенники, но Панин извинился и рассыпался в комплиментах таланту артиста. Однако на похоронах Панин устроил скандал.

с чего всё началось

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 837

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 26

Политика На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. 518

Футбол Роналду стал первым футболистом-миллиардером Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1K

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Политика Путин поручил создать базу генетических данных в России Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. 4,4K

Экономика Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина. 40

Происшествия На Бали спасли британского туриста, просидевшего шесть дней в колодце Бали, Индонезия, 7 июня 2020, 16:59 — REGNUM Турист из Великобритании был спасён из колодца, в котором он просидел шесть дней без воды и еды на острове Бали в Индонезии.

Единоборства Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее боец дважды делал подобные заявления. 1

Футбол «Барселона» предлагает игрокам пойти на повторное понижение зарплаты Ранее футболисты «Барселоны» пошли на 70-процентное снижение зарплат, чтобы помочь клубу снизить потери при финансовом кризисе из-за пандемии коронавируса.

Общество Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган. 70

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 365

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Политика Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями Игорь Луцкий захотел оградить «население от информации, которая наносит вред государству».

Общество РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии. 1,6K

Общество В Калмыкии продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Калмыкии продлён на две недели, при этом регион переходит на второй этап снятия ограничений, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.