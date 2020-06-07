Шоу-бизнес
РИА НовостиПанин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
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с чего всё началось
"Лет десять назад подрезал его на машине случайно", - вспомнил Панин последнюю встречу с Кокшеновым. Михаил Кокшеновым тогда подумал, что его преследуют автомобильные мошенники, но Панин извинился и рассыпался в комплиментах таланту артиста. Однако на похоронах Панин устроил скандал.Комсомольская правда05:25
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Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: Татьяна Васильева набросилась на потерявшего стыд Панина
Комсомольская правда11:15
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