Шоу-бизнес
РИА НовостиПанин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
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Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: Татьяна Васильева набросилась на потерявшего стыд Панина
Комсомольская правда11:15
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Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила критикам, которым не понравилось, как она ходит без медицинской маски.
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Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что стресс может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва вчера в 11:01
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
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Тарантас Ньюс вчера в 10:59
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ИнфоСМИ вчера в 14:15
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Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе
РИА Новости 11:19
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Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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56orb.ru вчера в 21:38
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
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Газета.Ru 15:27
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Будущий апдейт Windows 10 улучшит настройки хранилища
По словам экспертов, будущее обновление Windows 10 улучшит настройки хранилища.
Дни24 09:07
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Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
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Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
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Два новых исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
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Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
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Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35