Алексей Панин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг эту публикацию. Он также пожаловался, что похороны Михаила Кокшенова проигнорировали другие актёры.

с чего всё началось

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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