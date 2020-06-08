Шоу-бизнес

РБКРБКПанин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Панин назвал враньём сообщения о скандале с его участием на похоронах Кокшенова

Алексей Панин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг эту публикацию. Он также пожаловался, что похороны Михаила Кокшенова проигнорировали другие актёры.
Говорит Москва10:28

Подробнее о событии

Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове

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На похоронах Михаила Кокшенова разразился жуткий скандал

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Панин назвал враньём сообщения о скандале с его участием на похоронах Кокшенова

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«Раздули опять скандал»: Панина пристыдили за бестактность на похоронах Кокшенова

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Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: друзья артиста выгнали Панина с церемонии прощания

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