Друзья приняли такое решение после слов Панина о том, что Кокшенов был «плохим режиссером». Панин на похоронах ругался матом и заявлял, что репортеров явилось больше, чем друзей. Ранее «Пятый канал» сообщал, что Панин назвал Кокшенова «деревянным» и «бездарным».

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 230

Общество Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства. 1

Происшествия Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.

Футбол Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин» Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.

Происшествия Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,1K

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 40

Энергетика «Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей. 462

Армия и оружие На Украине назвали способ ударить по Сибири «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации. 2

Общество WSJ: NASA расследует связи бывшего главы пилотируемых полетов с Boeing По данным издания, Ловерро подозревается в передаче корпорации Boeing дополнительной информации по конкурсу, связанному с запланированным на 2024 год пилотируемым полетом на Луну.

Политика В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования. 72

Армия и оружие США назвали потенциальных покупателей российских танков Т-14 «Армата» Популярное женское американское военно-аналитическое издание "The Military Watch Magazine" опубликовало материал, авторы которого, комментируя сообщение о том, что в России приступили к созданию экспортного облика танка Т-14 "Армата", заявляют, что на сегодня данный танк представляет собой перспективную боевую машину, в которую интегрированы последние достижения нашей "оборонки". 15

Культура Кинокомпании Москвы представят новинки на международном фестивале Кинокомпании из Москвы примут участие в международном онлайн-фестивале российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Технологии Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность.

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 135

Общество В Сахалинской области выявили несколько случаев переплаты пенсий В начале года территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 9 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат.

Общество Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка Врач-гинеколог Юлиана Абаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ранний репродуктивный возраст у женщины длится до 35 лет, и для женщины безопаснее, чтобы первые роды были именно в этот период. 5

Общество Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания. 55

Происшествия В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин. 3

Экономика Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).