Шоу-бизнес
REGNUMПанина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Друзья приняли такое решение после слов Панина о том, что Кокшенов был «плохим режиссером». Панин на похоронах ругался матом и заявлял, что репортеров явилось больше, чем друзей. Ранее «Пятый канал» сообщал, что Панин назвал Кокшенова «деревянным» и «бездарным».
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Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: Татьяна Васильева набросилась на потерявшего стыд Панина
Комсомольская правда11:15
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Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Общество
Британия ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
Правительство Великобритании обязало всех прибывающих в страну с 8 июня отправляться на самостоятельный двухнедельный карантин по месту проживания, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
Газета.Ru 19:14
Происшествия
Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда
Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник казанского "Рубина" Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в клуб из столицы Татарстана.
Газета.Ru 19:42
Наука
Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D
Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com вчера в 02:51
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Энергетика
«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей
Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM 06:55
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B [Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range] JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорится в публикации.
Lenta.ru 17:09
Общество
WSJ: NASA расследует связи бывшего главы пилотируемых полетов с Boeing
По данным издания, Ловерро подозревается в передаче корпорации Boeing дополнительной информации по конкурсу, связанному с запланированным на 2024 год пилотируемым полетом на Луну.
ИА Красная Весна 15:20
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Армия и оружие
США назвали потенциальных покупателей российских танков Т-14 «Армата»
Популярное женское американское военно-аналитическое издание "The Military Watch Magazine" опубликовало материал, авторы которого, комментируя сообщение о том, что в России приступили к созданию экспортного облика танка Т-14 "Армата", заявляют, что на сегодня данный танк представляет собой перспективную боевую машину, в которую интегрированы последние достижения нашей "оборонки".
Территория новостей 13:15
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Культура
Кинокомпании Москвы представят новинки на международном фестивале
Кинокомпании из Москвы примут участие в международном онлайн-фестивале российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Москва 24 05 июня в 03:37
Технологии
Эксперт рассказал, опасно ли ставить на телефон приложение банка
Мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но в некоторых случаях могут представлять определенную опасность.
ПРАЙМ 19:03
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Общество
В Сахалинской области выявили несколько случаев переплаты пенсий
В начале года территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 9 случаях были выявлены переплаты пенсий или компенсационных выплат.
Сахалин.Инфо 18:10
Здоровье
Назван самый вредный для здоровья суп
По мнению диетолога Ирины Торопыгиной, самым вредным супом является солянка.
Mockva.ru вчера в 11:55
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Врач-гинеколог Юлиана Абаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что ранний репродуктивный возраст у женщины длится до 35 лет, и для женщины безопаснее, чтобы первые роды были именно в этот период.
Известия 15:36
Армия и оружие
Стратегическая субмарина «Князь Владимир» поступит в состав ВМФ 12 июня
Новый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", как ожидается, примут в состав Северного флота 12 июня, в День России.
Газета.Ru 19:34
Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года
Самая высокая средняя зарплата за первый квартал 2020 года была зафиксирована на Чукотке, где этот показатель составил 109,1 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:43
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе
В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15