В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль.

с чего всё началось

Актер Александр Панкратов-Черный обвинил в ДТП с участием Михаила Ефремова друзей артиста, которые позволили ему сесть нетрезвым за руль. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 162

Экономика ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10% В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 1K

Происшествия Михаил Ефремов расплакался в зале суда В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул. 317

Политика Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.

Футбол Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть» Дмитрий Аленичев работал с красноярской командой в период с 2017 по 2019 годы.

Происшествия В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.

Экономика В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Общество ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как, по мнению экспертов, они должны были пройти конкурентным способом. 1

Армия и оружие Дезинфекцию полевого госпиталя в Чите проводят войска химзащиты Войска химзащиты ВВО три раза в день проводят дезинфекцию полевого госпиталя, размещённого в посёлке Каштак под Читой для помощи с лечением больных COVID-19. 2

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 103

Авто Назвали роковые ошибки при покупке подержанного авто Специалисты назвали основные ошибки, которые могут привести к покупке проблемного автомобиля с пробегом в России. 13

Финансы Российские банки в мае получили мизерную прибыль Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).

Происшествия В Одессе обрушился четырехэтажный дом Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. 1