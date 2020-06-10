Происшествия
ПрофильПанкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный обвинил в ДТП с участием Михаила Ефремова друзей артиста, которые позволили ему сесть нетрезвым за руль. Об этом он рассказал «Пятому каналу».
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с чего всё началось
В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль.Пятый каналвчера в 12:16
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Панкратов-Черный допустил причастность друзей Ефремова к смертельному ДТП
Московский Комсомолецвчера в 23:31
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
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Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
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Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость
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Газета.Ru 04:23
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Zabnews.ru 02:16
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Если на польской территории появится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов, Польша, согласно правилам военной науки, автоматически становится мишенью для российских ракет.
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