Происшествия
ПрофильПанкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный обвинил в ДТП с участием Михаила Ефремова друзей артиста, которые позволили ему сесть нетрезвым за руль. Об этом он рассказал «Пятому каналу».
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с чего всё началось
В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль.Пятый каналвчера в 12:16
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