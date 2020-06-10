Происшествия
ИзвестияПанкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова
Народный артист России Александр Панкратов-Черный прокомментировал смертельное ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова, находившегося в нетрезвом состоянии. По его мнению, ответственность за инцидент лежит не только на Ефремове, но и на людях, с которыми он пил в тот день.
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с чего всё началось
В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль.Пятый каналвчера в 12:16
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Панкратов-Черный допустил причастность друзей Ефремова к смертельному ДТП
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