В беседе с 5-tv.ru расстроенный актер рассказал, что Ефремов никогда не пил в одиночку и в день трагедии он «не мог напиться один и сесть за руль». Поэтому Панкратов-Черный возложил вину за случившееся на друзей Ефремова, с которыми он выпивал перед тем, как сесть за руль.

с чего всё началось

Народный артист России Александр Панкратов-Черный прокомментировал смертельное ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова, находившегося в нетрезвом состоянии. По его мнению, ответственность за инцидент лежит не только на Ефремове, но и на людях, с которыми он пил в тот день.

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

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