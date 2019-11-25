Кричалки были нецензурными и оскорбительными. Последние новости РПЛ Ранее в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино российские болельщики также оскорбляли капитана сборной. Тогда, по всей видимости, на трибунах находились фанаты "Спартака".

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Происшествия В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод» Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.

Общество Росконтроль проверил краковскую колбасу Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.

Киберспорт Хакеры взломали защиту в Heavy Rain Итальянская релиз-группа CPY взломала защиту Denuvo в Heavy Rain. Информация об этом появилась на сабреддите взломщиков.

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Политика МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Общество Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Экономика Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.

Экономика Средняя зарплата в Татарстане превысила 36 тысяч рублей В Татарстане средняя заработная плата работников предприятий и организаций по итогам девяти месяцев года составила 36,2 тысячи рублей, что на 5,6% больше прошлогодних данных.