РПЛ

Sport.ruSport.ruФанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Кричалки были нецензурными и оскорбительными. Последние новости РПЛ Ранее в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино российские болельщики также оскорбляли капитана сборной. Тогда, по всей видимости, на трибунах находились фанаты "Спартака".
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