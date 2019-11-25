Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время матча с екатеринбургским "Уралом" начали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. РПЛ уже начала проверку по факту оскорбительных скандирований.

Болельщики «Спартака» в очередной раз оскорбили Артема Дзюбу

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