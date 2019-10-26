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Локомотив — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
"Спартак" в воскресенье в гостях сыграет с "Локомотивом" в рамках 14-го тура РПЛ. "Красно-белые" после 13 игр занимают 11-е место в турнирной таблице с 15 очками. Это будет второй матч для Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".
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