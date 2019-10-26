РПЛ
РИА НовостиПанов: тренеру «Спартака» Тедеско важно победить в игре с «Локомотивом»
"Спартак" в воскресенье в гостях сыграет с "Локомотивом" в рамках 14-го тура РПЛ. "Красно-белые" после 13 игр занимают 11-е место в турнирной таблице с 15 очками. Это будет второй матч для Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".
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Сколько лет без побед? Ответь на 10 вопросов о дерби «Локомотив» — «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 04:59
В отличие от «Локомотива», у «Спартака» игра пока не поставлена. Прогноз на матч
Bobsoccerвчера в 08:40
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Известия вчера в 17:55
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На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
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Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
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Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
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RT на русском 05:38
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
РИА Новости 08:42
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Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
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По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
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«Шахтер» Донецк — «Александрия»: кто остановит «кротов»?
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Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
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