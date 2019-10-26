"Спартак" в воскресенье в гостях сыграет с "Локомотивом" в рамках 14-го тура РПЛ. "Красно-белые" после 13 игр занимают 11-е место в турнирной таблице с 15 очками. Это будет второй матч для Доменико Тедеско на посту главного тренера "Спартака".

Панов: тренеру «Спартака» Тедеско важно победить в игре с «Локомотивом»

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