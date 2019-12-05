Общество

Газета.RuГазета.RuPantone назвал главный цвет 2020 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2020 года. Это оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue — "Классический синий".
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Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

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«Всеобщий фаворит»: Pantone объявил цвет 2020 года

РБК04:24

Pantone назвал главный цвет 2020 года

Вести.Ruвчера в 23:56

Pantone назвал главным цветом 2020 года классический синий

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Главным цветом 2020 года назван классический синий

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Стал известен главный цвет 2020 года

Российская газета01:37

Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

ТАССвчера в 23:20
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Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

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Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
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Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

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РИА Новости 08:36
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
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Смартфоны на Android 11 смогут безопасно хранить цифровые документы

Речь идет о поддержке технологии, необходимой для безопасного хранения электронных документов в смартфонах, на аппаратном уровне.
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ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

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Эмма Стоун выходит замуж за режиссера Дэйва Маккери

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На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
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«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
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Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
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Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
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Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
РИА Новости 09:27
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В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
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