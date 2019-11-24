Политика
РИА НовостиПапа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.
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Папа Римский Франциск в рамках апостольской поездки по странам Азии прибыл в Японию
Эхо Москвывчера в 04:31
Понтифик предостерег от крушения системы международного контроля вооружений
Аргументы и Фактывчера в 21:08
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
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Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Футбол
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Футболисты "Уфы" сыграли вничью с "Сочи" в матче 17-го тура чемпионата России.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Фигурное катание
Авербух объяснил, в чём Косторная превосходит остальных фигуристок
Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, объяснил, в чём российская фигуристка Алёна Косторная превосходит других спортсменок.
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Москвичам пообещали ледяной дождь
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Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП
Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
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Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
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Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
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Ученые рассказали, что чувствует находящийся в коме человек
Ученые доказали, что от 30 до 40% пациентов в коме частично или полностью находятся в сознании.
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.