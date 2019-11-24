Общество

РИА НовостиРИА НовостиПапа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Папа Римский помолился в Японии за жертв атомных бомбардировок и христианских мучеников

ТАССвчера в 22:43

Ядерное оружие не решает проблем безопасности — папа Римский

REGNUMвчера в 21:03

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новостивчера в 21:48

Папа Римский призвал мировых лидеров к миру без ядерного оружия

Газета.Ruвчера в 21:23

Папа Римский Франциск в рамках апостольской поездки по странам Азии прибыл в Японию

Эхо Москвывчера в 04:31

Понтифик предостерег от крушения системы международного контроля вооружений

Аргументы и Фактывчера в 21:08

Папа римский в Нагасаки осудил «неописуемый ужас» ядерного оружия

РБКвчера в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:42, Вашингтон
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой, шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Известия 01:02
Авто

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Автостат 21 ноября в 09:04
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Экономика

WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 06:49
Теннис

Хачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 08:44
Технологии

1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере

1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Российская газета 01:18
Армия и оружие

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке

РБК вчера в 22:54
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Наука

Психологи: пограничное расстройство личности связано с детской травмой

Ugpressa.ru 21 ноября в 23:46
Экономика

Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
IrkutskMedia вчера в 23:56
Гаджеты

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу

NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
CyberSport.ru вчера в 16:20
Происшествия

Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»

В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 13:00
Наука

Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли

По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.
ТК Звезда 22 ноября в 18:42
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета 21 ноября в 23:57
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на скандальный флаг своим баннером

«Реал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Мадридцы победили во встрече со счетом 3:1.
Sportbox.RU вчера в 20:32
Культура

На студии нашли неизданные песни певицы Юлии Началовой

Пресс-аташе и близкая подруга Юлии Началовой Анна Исаева объявила о том, что на студии, где «писалась» певица, найдены ее неизданные песни.
Shraibikus News вчера в 11:46
Наука

Протоны, вызывающие магнитные бури, отследили с помощью спутников

Высыпания протонов могут быть использованы для изучения магнитных бурь и радиационных поясов Земли.
Индикатор вчера в 09:41
Гаджеты

Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Происшествия

В Самаре горящую BMW потушили канализационными стоками

ГТРК Самара вчера в 09:38
Единоборства

Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 01:26
Хоккей

Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:32
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Футбол

Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом

Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда вчера в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франциск
Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное