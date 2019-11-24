Общество

РИА НовостиРИА НовостиПапа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.
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