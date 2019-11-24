Политика
РИА НовостиПапа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.
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Папа Римский Франциск в рамках апостольской поездки по странам Азии прибыл в Японию
Эхо Москвывчера в 04:31
Понтифик предостерег от крушения системы международного контроля вооружений
Аргументы и Фактывчера в 21:08
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Происшествия
Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в окрестностях Анапы полностью ликвидирован.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Данные клиентов банка на Урале нашли на улице
Один из сотрудников банка заявил, что неизвестные в трамвае украли у него документы, которые затем выбросили на улицу.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Ветлицкая объяснила возвращение в Россию
Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Транспорт
Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД
В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Клименко уволили по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, так как именно она положительно оценила новый порядок медосмотра для водителей.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Политика
Египетские парламентарии отвергли требование США не закупать СУ-35
Парламентарий отметил, что давление США никак не повлияет на решимость Египта развивать военно-техническое сотрудничество с Россией в соответствии с интересами Египта.
Авто
Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе
Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Политика
Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Политика
В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
Директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова опровергла информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.