Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

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