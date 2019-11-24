Общество
РИА НовостиПапа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия
Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, призвал к миру без ядерного оружия, его выступление транслировалось в прямом эфире телеканалом NHK.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Авто
Итоги Лос-Анджелеса-2019: рендеры и реальность. Легковые
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
Медведев назвал цель партии «Единая Россия» на предстоящих выборах
Глава правительства, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что цель партии на предстоящих выборах – это победить честно, уверенно и безоговорочно.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Происшествия
В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за пожара камыша
В Анапе введен режим повышенной готовности из-за пожара камыша в плавневой зоне между Чембуркой и Анапой.
Общество
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.
Спорт
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин объявил о сложении полномочий, передает «Интерфакс».
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Музыка
Анна Семенович рассказала, как оконфузилась перед Путиным
Певица Анна Семенович в эфире программы «Секрет на миллион» в эфире НТВ рассказала про выступление в составе группы «Блестящие» на мероприятии с участием президента России Владимира Путина в 2003 году.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Адвокат Трампа нашел способ доказать вину Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что есть улики, которые доказывают причастность бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Происшествия
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Общество
Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют
Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесом»
Политика
В Москве прошел съезд «Единой России»
Медведев, борясь с самовыдвиженцами, пытается обновить устаревший проект под названием «Единая Россия», считает политолог Дмитрий Орешкин.