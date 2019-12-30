Общество

РИА НовостиРИА НовостиПапа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Папа римский ударил прихожанку

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Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

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Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
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