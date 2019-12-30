Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

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