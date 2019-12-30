Общество
РИА НовостиПапа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат по итогам выходных
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Происшествия
Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить
В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Общество
В Ростовской области нашли два новых вида мышей
Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Экономика
В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Гаджеты
Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку
Следующий флагман Xiaomi получит рекордную по скорости зарядку.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Происшествия
20 нетрезвых водителей выявлено в новогоднюю ночь в Тульской области
Сотрудники Госавтоинспекции в новогоднюю ночь выявляли на дорогах региона водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за Антуана Арно после 8 лет отношений
Наталья Водянова и Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений.
Общество
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Гаджеты
В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Согласно новым сведениям, производитель планирует выпустить ещё одну модель с 6,9-дюймовым экраном, которая получит название Samsung Galaxy S20 Ultra.Презентация Samsung Galaxy S20 запланирована на февраль 2020 года.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.