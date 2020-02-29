Общество

Слово и ДелоСлово и ДелоПапа Римский заболел коронавирусом

Пресс-служба Ватикана сообщила, что Папа Римский Франциск заболел коронавирусом.
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Папа Римский и коронавирус: «китайская» болезнь понтифика оказалась фейком

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В Ватикане назвали «полным фейком» новость о коронавирусе у помощников Папы Римского

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СМИ сообщили, что Папа Римский болен коронавирусом. Это так?

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Московский Комсомолецвчера в 13:55
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Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Экономика

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
RT на русском 03:16
Происшествия

Второклассник умер во время урока в Магнитогорске

В пятницу, 28 февраля, во время урока в 12-й школе Магнитогорска скончался ученик второго класса.
7 новостей вчера в 02:11
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Футбол

Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут своего нахождения на поле в матчах с «Реалом».
Матч ТВ вчера в 21:44
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Армия и оружие

В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24

Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Пятый канал 04:25
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Здоровье

На Урале дети с СМА получат бесплатный доступ к новому лекарству

Минздрав Свердловской области решает вопрос о бесплатном обеспечении швейцарским препаратом Рисдиплам детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщила заместитель министра Елена Чадова.
Znak.com вчера в 05:39
Происшествия

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
РИА Новости 03:02
Кино

Звезда «Сокола и Зимнего солдата» Энтони Маки признался, как сложно справиться с щитом Капитана Америки

В интервью порталу ComicBook.com Энтони Маки, исполнитель роли Баки Барнса в кинематографической вселенной Marvel, рассказал о своем опыте обращения с щитом Капитана Америки.
Киноафиша России 27 февраля в 06:20
Здоровье

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
РИА Новости 02:37
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Газета.Ru 03:52
Политика

Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Lenta.ru вчера в 14:08
Авто

В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Московский Комсомолец 28 февраля в 08:27
Происшествия

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Вести.Ru вчера в 09:18
Общество

Названы лидирующие по числу браков российские регионы

9111.ru 04:27
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Политика

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Политика

Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий

Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
РИА Новости 04:24
Здоровье

Противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса

Принимать противовирусные лекарства, чтобы защититься от нового коронавируса, бессмысленно, утверждает врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай.
Волгоградская правда вчера в 23:40
Политика

Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Эхо Москвы 27 февраля в 21:08
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
Политика

Турция пропустила в Евросоюз более 76 тысяч беженцев

Газета.Ru 02:52
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
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