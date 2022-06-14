Отвечая на вопрос о вердикте ЕСПЧ по российскому закону об иностранных агентах, представитель Кремля напомнил о документе, который ранее был подписан президентом и позволяет не исполнять постановления европейского судебного органа.
Компания вынула из машины аккумулятор, что показало способность электромобиля «заряжаться от дороги» «Цель проекта – продемонстрировать эффективность и действенность технологий беспроводной подзарядки электромобилей во время движения по автомагистралям», — Stellantis.
Американские банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом после того, как управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запретило инвесторам покупать такие активы, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.