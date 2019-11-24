Общество

Life.ruLife.ruПапа римский призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия

Папа римский Франциск призвал политических лидеров отказаться от ядерного оружия. Об этом он заявил во время визита в Японию.
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В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
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