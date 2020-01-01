Общество
РИА НовостиПапа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год. Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Интернет
С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре
Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Здоровье
«Норма — вещь достаточно растяжимая». Как не перебрать с алкоголем в праздники?
Печень человека может переработать в час не более 25 миллилитров крепкого спиртного напитка, или 100 миллилитров вина, или не более одной бутылки пива.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
Общество
На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде
Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу).
Единоборства
Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев стал победителем в финальном бою с представителем США Джаредом Рошольтом за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившем в Нью-Йорке.
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым
Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
Армия и оружие
Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО
Космос
SpaceX показала анимацию полета Crew Dragon к МКС
Согласно NASA, капсула Crew Dragon может быть готова к первому тестовому пилотируемому полету к Международной космической станции (МКС) в первой четверти 2020 года.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в диспансере в Удмуртии
В результате пожара в трехэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Глазов в Удмуртии пострадали шесть человек, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Общество
Первый малыш 2020 года родился в новогоднюю ночь в Казани
Политика
Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Хоккей
Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»
Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Происшествия
Попытку суицида пенсионеров в Красноярске проверит СК
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил помочь пенсионерам в оформлении соответствующего заявления, провести доследственную проверку и принять меры по обеспечению пожилой пары квадратными метрами согласно условиям госпрограммы.