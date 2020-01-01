На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год. Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

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