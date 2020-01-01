Общество

РИА НовостиРИА НовостиПапа римский ударил женщину на праздновании Нового года

На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год. Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

URA.Ru04:12

Папа римский ударил женщину по руке во время новогоднего праздника

Национальная служба новостей04:00

Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

Газета.Ru03:57

Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года в Риме

Комсомольская правда03:59

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

РИА Новости03:12

Папа римский оттолкнул схватившую его за руку паломницу

VSE42.RU00:28

Рассерженный папа римский оттолкнул паломницу, схватившую его за руку — видео

Life.ruвчера в 23:22
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Интернет

С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре

Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
ГЛАС.RU вчера в 09:01
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Известия вчера в 08:30
Здоровье

«Норма — вещь достаточно растяжимая». Как не перебрать с алкоголем в праздники?

Печень человека может переработать в час не более 25 миллилитров крепкого спиртного напитка, или 100 миллилитров вина, или не более одной бутылки пива.
BFM.ru вчера в 09:27
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
ТАСС 03:25
Общество

На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде

Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу).
Украина.ру 04:34
Единоборства

Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев стал победителем в финальном бою с представителем США Джаредом Рошольтом за титул чемпиона в тяжелом весе на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL), проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM 01:24
Общество

В России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
ТАСС вчера в 16:23
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra вчера в 07:24
Космос

SpaceX показала анимацию полета Crew Dragon к МКС

Согласно NASA, капсула Crew Dragon может быть готова к первому тестовому пилотируемому полету к Международной космической станции (МКС) в первой четверти 2020 года.
Популярная механика вчера в 02:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели вчера в 08:21
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в диспансере в Удмуртии

В результате пожара в трехэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Глазов в Удмуртии пострадали шесть человек, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:24
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Известия 02:17
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Происшествия

В Ингушетии похоронили убитого при нападении на пост ДПС полицейского

Вести.Ru 04:36
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
Политика

Россия и Украина подписали договор о газовом транзите

Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Инфо24 вчера в 01:56
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Спорт

Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Чемпионат вчера в 08:15
Общество

Первый малыш 2020 года родился в новогоднюю ночь в Казани

Казанские ведомости 04:44
Политика

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
РБК вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Хоккей

Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»

Одним из героев матча стал российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набрав четыре очка - на свой счет он записал шайбу и три голевые передачи.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Попытку суицида пенсионеров в Красноярске проверит СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил помочь пенсионерам в оформлении соответствующего заявления, провести доследственную проверку и принять меры по обеспечению пожилой пары квадратными метрами согласно условиям госпрограммы.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:51
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