Общество

РИА НовостиРИА НовостиПапа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
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с чего всё началось
На опубликованных в Twitter
 кадрах, видно, как понтифик неторопливо продвигается вдоль забора и пожимает прихожанам руки, поздравляющих его с Новым годом.
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