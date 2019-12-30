с чего всё началось

Папа Римский Франциск извинился за то, что ударил паломницу на площади Святого Петра в Ватикане. Свои извинения понтифик принёс 1 января во время проповеди по случаю наступления Нового года. «Терпение — это любовь», — сказал папа Римский обращаясь к верующим.

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

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