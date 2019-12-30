Общество

REGNUMREGNUMПапа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за то, что ударил паломницу на площади Святого Петра в Ватикане. Свои извинения понтифик принёс 1 января во время проповеди по случаю наступления Нового года. «Терпение — это любовь», — сказал папа Римский обращаясь к верующим.
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с чего всё началось
На опубликованных в Twitter
 кадрах, видно, как понтифик неторопливо продвигается вдоль забора и пожимает прихожанам руки, поздравляющих его с Новым годом.
НТВ05:05

Подробнее о событии

«Иногда мы теряем терпение». Папа римский извинился за то, что оттолкнул паломницу

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
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