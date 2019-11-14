Финансы

Finam.RuFinam.RuПара евро/доллар завершает формирование нисходящего клина

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В среду, валютная пара EUR/USD провела волатильную торговую сессию, закрывшись в небольшом минусе по итогам дня. Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован окончательный индекс потребительских цен, который в октябре вырос на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
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Пара евро/доллар завершает формирование нисходящего клина

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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, возросли риски уйти под 1,10

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