Финансы
Finam.RuПара евро/доллар завершает формирование нисходящего клина
В среду, валютная пара EUR/USD провела волатильную торговую сессию, закрывшись в небольшом минусе по итогам дня. Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован окончательный индекс потребительских цен, который в октябре вырос на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
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Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
Футбол
Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Политика
Путин допустил прекращение транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Общество
В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Армия и оружие
Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Политика
В Киеве хотят сменить руководство «Украинских железных дорог»
Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время сменить руководство компании "Украинские железные дороги" из-за "дикой коррупции", сообщил в пятницу премьер-министр Алексей Гончарук.
Политика
Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы
Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Общество
США могут сократить число астронавтов на МКС
"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.
Происшествия
Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ
Финансы
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Общество