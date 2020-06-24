Общество

ИзвестияИзвестияПарад Победы на Красной площади. Трансляция

Парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. «Известия» ведут прямую трансляцию. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня — день первого парада Победы в Великой Отечественной войне.
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В Москве начался Парад Победы. Онлайн трансляция

Properm.ru03:19

Прямая трансляция Парада Победы состоится 24 июня в 10.00 на федеральных каналах

Призыв (Крымск)вчера в 08:28

Прямая трансляция Парада Победы на Красной площади — 24 июня 2020 года

Metaratings02:50

Парад Победы на Красной площади — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Rusvesna.su02:45

Прямая трансляция Парада Победы на Красной Площади

Pro Город Сыктывкар02:43

Прямая трансляция парадов: Москва, Владикавказ, Ставрополь

Новое дело02:33

Парад Победы на Красной площади. Трансляция

Известия02:59
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня

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