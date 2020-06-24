Общество
ИзвестияПарад Победы на Красной площади. Трансляция
Парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. «Известия» ведут прямую трансляцию. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня — день первого парада Победы в Великой Отечественной войне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Прямая трансляция Парада Победы состоится 24 июня в 10.00 на федеральных каналах
Призыв (Крымск)вчера в 08:28
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
RT на русском 05:41
Общество
Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей для России
Для наращивания минимального размера оплаты труда уже предпринимаются активные шаги.
RuNews24.ru 22 июня в 12:49
Здоровье
В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru 22 июня в 13:30
Общество
В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился
Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
Армия и оружие
Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы
24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны.
RT на русском вчера в 10:31
Здоровье
Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19
На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.
Live24 04:58
Общество
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
«Сельта» предложила «Локомотиву» 6 млн евро за Смолова
Как сообщает Cadena SER, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, 6 млн евро.
Sport24.ru вчера в 22:09
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса вчера в 04:31
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Власти Китая наказали владельца молодежной социальной сети TikTok за уход от ценностей социализма.
Evo-rus.com 04:35
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Политика
Twitter счел сообщение Трампа «угрозой насилием»
Twitter снова отметил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила соцсети.
Известия вчера в 19:01
Общество
В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей
Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
REGNUM вчера в 05:42
Фигурное катание
Плющенко поздравил Трусову с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову с 16-летием.
МК-Спорт вчера в 16:18
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу.
News.ru 05:46
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Наука
У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин
Мужчины вырабатывают больше антител к коронавирусу нового типа, чем женщины.
ТАСС Наука вчера в 12:05
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00