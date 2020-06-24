Парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне проходит на Красной площади в Москве. «Известия» ведут прямую трансляцию. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня — день первого парада Победы в Великой Отечественной войне.

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Политика Лукашенко назвал Москву столицей родины Кремль с пониманием отнёсся к тому, что некоторые главы других государств, которые ранее подтвердили свой приезд в Москву на торжества, посвящённые 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, не смогут посетить российскую столицу. 4

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